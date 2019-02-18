Джеймс повторил рекорд Брайанта, 15-й раз выйдя в старте Матча звёзд НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс 15-й раз в карьере вышел в стартовом составе на Матч звёзд НБА. Таким образом, он повторил рекорд НБА по количеству попаданий в стартовую пятёрку звёздной встречи, принадлежавший Коби Брайанту. При этом Джеймс появлялся в стартовом составе 15 раз подряд, а Брайант, хотя приглашался на Матч звёзд в общей сложности 18 раз, трижды не смог сыграть из-за травм.



Помимо них не менее 15 раз в Матче звёзд принимали участие Тим Данкан, Кевин Гарнетт, Шакил О'Нил (все по 15) и Карим Абдул-Джаббар (19).



Встреча завершилась победой команды Леброна Джеймса над командой Янниса Адетокунбо со счётом 178:164. Джеймс в ней набрал 19 очков, совершил 8 подборов, отдал 4 передачи и поставил 2 блок-шота за 27 минут.

Команда Леброна обыграла команду Янниса в Матче всех звёзд НБА