Дюрант: тренер сказал, что не хочет, чтобы мы побили рекорд, пропустив 194 очка

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, выступавший в сборной Леброна Джеймса на Матче звёзд НБА, рассказал, каким способом мотивировал команду главный тренер Майк Мэлоун после того, как она пропустила 95 очков за первую половину.



«Тренер Мэлоун сказал, что рекорд результативности Матча звёзд составляет 194 очка. И что он не хочет, чтобы мы стали соавторами нового, пропустив столько же или больше. После этого наши игроки засучили рукава и настроились только на победу», – цитирует Дюранта ESPN.



Встреча завершилась победой сборной Леброна Джеймса над сборной Янниса Адетокунбо со счётом 178:164. Дюрант в ней набрал 31 очко, совершил 7 подборов, отдал 2 передачи, сделал перехват и поставил 2 блок-шота за 25 минут и был признан самым ценным игроком матча.

Кевин Дюрант – MVP Матча всех звёзд НБА