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Стивен Карри и Яннис Адетокунбо разыграли аллей-уп от паркета с высоким отскоком

Стивен Карри и Яннис Адетокунбо разыграли аллей-уп от паркета с высоким отскоком
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри и лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо разыграли необычный аллей-уп в Матче звёзд НБА. Во время контратаки Карри получил передачу от центрового Джоэла Эмбиида и сильным ударом о паркет перебросил мяч через защищавшегося против него лёгкого форварда соперника Кевина Дюранта. А Адетокунбо поймал в воздухе высоко отскочивший мяч и одной рукой мощно вколотил его сверху.

Встреча завершилась победой сборной Леброна Джеймса над сборной Янниса Адетокунбо со счётом 178:164. Адетокунбо в ней набрал 38 очков, совершил 11 подборов, отдал 5 передач и сделал перехват за 27 минут.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале НБА на сервисе YouTube.

Команда Леброна обыграла команду Янниса в Матче всех звёзд НБА
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