«Реал» угрожает выйти из лиги АСВ, если судьи не признают ошибку в финале Кубка

«Реал» рассматривает возможность выхода из национальной лиги АСВ в случае, если судьи официально не признают, что допустили критическую ошибку в концовке финального матча Кубка короля Испании с «Барселоной», сообщает El Partizado.



За 1,2 секунды до конца овертайма при счёте 93:92 в пользу «Реала» рефери в результате анализа видеоповтора засчитали попадание после броска центрового «Барселоны» Анте Томича, несмотря на то что он был накрыт мощным форвардом соперника Энтони Рэндольфом. По мнению арбитров, Рэндольф дотронулся до мяча уже после того, как тот коснулся поверхности щита, а в таком случае по правилам баскетбола фиксируется попадание.



Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 94:93.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале лиги АСВ в YouTube.