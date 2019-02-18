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Кевин Гарнетт: агент Энтони Дэвиса поступил непрофессионально

Кевин Гарнетт: агент Энтони Дэвиса поступил непрофессионально
Баскетбол / НБА

Бывшая звезда НБА Кевин Гарнетт высказал мнение о ситуации вокруг мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, который попросил обмена за полтора года до срока окончания контракта.

«Мне не нравится то, что вся эта история с Дэвисом проходит под диктовку агентов. Публично возлагаю вину за происходящее на агента Рича Пола и его компанию. Честно говоря, они действовали немного непрофессионально», – приводит слова Гарнетта Yahoo Sport.

Рич Пол стал агентом Энтони Дэвиса перед началом нынешнего сезона. Также Пол является агентом форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. При этом Джеймс ранее заявлял, что хотел бы поиграть вместе с Дэвисом, а «Лейкерс» очень активно пытались организовать обмен Энтони до закрытия трансферного окна в НБА.

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