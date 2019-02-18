Шикарный аллей-уп Родригеса и Хайнса – в лучших моментах Матча звёзд Лиги ВТБ

Шикарный аллей-уп в исполнении игроков ЦСКА Серхио Родригеса и Кайла Хайнса, роскошная передача атакующего защитника «Локомотива-Кубань» Дмитрия Кулагина за головой не глядя, эффектный пас через всю площадку лёгкого форварда ЦСКА Никиты Курбанова, мощное добивание сверху Хайнса, сокрушительные данки центрового УНИКСа Артёма Клименко и мощного форварда ЦСКА Джоэла Боломбоя, а также победный трёхочковый за 10 секунд до конца защитника «Нижнего Новгорода» Кендрика Перри оказались среди лучших моментов Матча звёзд Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилось победой сборной «Звёзд мира» над сборной «Звёзд России» со счётом 118:115.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.