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Джеймс вколотил эффектный данк после наброса Ирвинга спиной к кольцу

Джеймс вколотил эффектный данк после наброса Ирвинга спиной к кольцу
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, ранее выступавшие вместе за «Кливленд Кавальерс», разыграли эффектный аллей-уп в Матче звёзд НБА. Во время быстрой атаки Ирвинг, получив передачу от атакующего защитника Джеймса Хардена, выполнил наброс, находясь спиной к кольцу, а Джеймс поймал мяч в воздухе и вколотил его сверху двумя руками.

Встреча завершилась победой сборной Леброна Джеймса над командой Янниса Адетокунбо со счётом 178:164. Джеймс в ней набрал 19 очков, совершил 8 подборов, отдал 4 передачи и поставил 2 блок-шота за 27 минут. Ирвинг отметился 13 очками, 9 подборами, 6 передачами, перехватом и блок-шотом.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале ESPN на сервисе YouTube.

Команда Леброна обыграла команду Янниса в Матче всех звёзд НБА
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