Шленк: «Атланта» оставила бы Дончича, если бы «Даллас» не предложил драфт-пик

Генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Трэвис Шленк утверждает, что организация выбрала бы защитнику Луку Дончича на драфте 2018 года под третьим номером, даже если бы не существовало договорённости об обмене с «Даллас Маверикс».



«Немногие знают, но мы выбрали бы Дончича в любом случае. Мы работали с его агентом, и Лука проходил медосмотр у нас утром в день драфта. Но примерно за час до начала драфта к нам обратился «Даллас». Я сказал, что мы готовы уступить права на Луку за выбор первого раунда драфта, и с этого начались переговоры», – приводит слова Шленка ESPN.



Дончич был выбран «Атлантой» под третьим номером и сразу обменян в «Даллас» на пятого номера драфта разыгрывающего Трэя Янга и защищённый выбор первого раунда драфта 2019 года.

Дончич: из Новицки не получится тренера, он слишком мало говорит