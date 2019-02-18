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Сильвер: никто не хочет, чтобы НБА превратилась в полицейское государство

Сильвер: никто не хочет, чтобы НБА превратилась в полицейское государство
Баскетбол / НБА

Комиссионер НБА Адам Сильвер, комментируя ситуацию с просьбой об обмене мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, выразил надежду, что игроки и организации лиги не станут нарушать правило, запрещающее агитировать перейти в другую команду баскетболистов с действующими контрактами.

«У лиги есть все инструменты, чтобы расследовать случаи, в которых возникают подозрения о нелегальной агитации игроков. Наши сотрудники, отвечающие за это направление, проделывают огромную работу. Я не хочу сказать, что любой разговор внутри НБА становится нам известен. В конце концов, никто не хочет, чтобы лига превратилась в полицейское государство. Но если возникают обоснованные подозрения, мы делаем всё необходимое, чтобы правила были соблюдены», – приводит слова Сильвера RealGM.

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