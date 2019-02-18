Родригес отдаст выигранные на Матче звёзд 500 тыс. на благотворительность

Испанский баскетболист ЦСКА Серхио Родригес заявил, что переведёт полученные 500 тыс. рублей за приз самому ценному игроку Матча звёзд Единой лиги ВТБ на благотворительность.

Матч звёзд Единой лиги ВТБ прошёл в минувшее воскресенье. В ней Звёзды мира обыграли Звёзд России со счётом 118:115. Родригес набрал 20 очков и сделал пять результативных передач.



«Я планирую потратить эти деньги на благотворительность. У меня есть детский лагерь в Тенерифе для ребят, желающих заниматься баскетболом, я им помогаю. Часть средств переведу туда, а другую — Кайлу Хайнсу. У него тоже есть подобный проект, он многое делает для детей в своём родном городе, а без Кайла мы бы не одержали победу и я бы не получил награду MVP», — сказал Родригес в интервью ТАСС.