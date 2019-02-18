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Теодосич до конца сезона не будет подписывать контракт ни с одной из команд

Теодосич до конца сезона не будет подписывать контракт ни с одной из команд
Баскетбол / Сборные

Сербский разыгрывающий Милош Теодосич принял решение пропустить остаток сезона и сыграет только за национальную команду Сербии на квалификационных играх к чемпионату мира 2019 года. Об этом сообщает инсайдер Никола Стойкович.

Ранее с Теодосичем расторг контракт клуб НБА «Лос-Анжелес Клипперс», куда 31-летний серб перешёл в 2017 году из ЦСКА.

«Это официально: Милош Теодосич решил не подписываться ни с одной командой! Следующие два матча он проведёт за сборную Сербии, после чего отдохнёт до лета», — написал Стойкович в «Твиттере».

Ранее стало известно, что в услугах Милоша не заинтересованы российский ЦСКА и турецкий «Фенербахче».

В текущем регулярном чемпионате НБА Теодочич провёл всего 15 матчей, набирая по 3,2 очка и отдавая по 2,1 передачи за 10 минут в среднем за игру. При этом в прошлом сезоне защитник 36 раз в 45 встречах выходил в стартовом составе и записывал в актив по 9,5 очка и 4,6 передачи за 25 минут.

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