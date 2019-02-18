Подборка лучших данков с Матча звёзд НБА

НБА представила видеоролик, в котором собрала лучшие броски сверху с Матча всех звёзд лиги, который прошёл в ночь с 17 на 18 февраля в Шарлотт.

Встреча завершилась победой сборной Леброна Джеймса над командой Янниса Адетокунбо со счётом 178:164.

Подборку можно посмотреть на официальном YouTube-канале НБА.

Самым результативным игроком встречи стал Яннис, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джоэля Эмбиида (10 баллов и 12 подборов). По 20 очков набрали Пол Джордж и Крис Миддлтон, по 17 – Расселл Уэстбрук и Стивен Карри (4 из 17 из-за дуги).



В составе победителей 31 балл на счету Кевина Дюранта, 20 – у Клэя Томпсона, по 19 – у Кавая Леонарда и Леброна Джеймса.