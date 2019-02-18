Уолтон: мы отлично ладим с Леброном Джеймсом

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон подчеркнул, что у него отличные отношения с лидером команды Леброном Джеймсом.



«Леброн Джеймс? Мы отлично ладим. Отставка? Я обожаю свою работу. Попадание в плей-офф возможно. Нам предстоит хорошо поработать, но нам по силам добиться этого», — приводит слова Люка Уолтона TMZ.



Напомним, что ранее в прессе появились слухи о возможной отставке Люка Уолтона ещё до окончания сезона Национальной баскетбольной ассоциации. На сегодня «озёрные» занимают 10-е место в таблице Западной конференции с 28 победами при 29 поражениях. В предыдущем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде сенсационно уступил «Атланте Хоукс». Это поражение стало четвёртым в пяти встречах.



Что касается непосредственно Уолтона, то он работает в «Лейкерс» с 2016 года. За это время он провёл во главе команды в общей сложности 221 матч в регулярном чемпионате, победив в них 89 раз и уступив в 132 случаях.