Президент «Црвены Звезды» — о судействе в финале Кубка Сербии: нас ограбили

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович остался недоволен судейством в финале Кубка Сербии с «Партизаном».



«Нас ограбили. Это напомнило нам о тех временах в сербском баскетболе, когда происходило то, о чём все прекрасно знают. В отношении нашей команды судьи принимали дикие решения. Абсолютно чистые защитные действия привели к назначению двух штрафных, которые в итоге и решили исход матча. Стоит провести расследование в отношении происходящего в сербском баскетболе и защитить спорт от подобного. Мы были ограблены соперниками и никогда не поздравим тех, кто украл у нас полностью заслуженную победу», — приводит слова Небойши Човича Eurohoops.



Встреча завершилась со счётом 76:74 в пользу «Партизана».