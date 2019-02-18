Баскетболисты Воронцевич и Хоменко помогут сборной России в игре с Болгарией

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что игроки «армейцев» Андрей Воронцевич и Александр Хоменко отправились в расположение сборной России перед матчем отборочного турнира Кубка мира 2019 года с командой Болгарии.

Сборная России в четверг, 21 февраля, сыграет на выезде с Болгарией, а в воскресенье, 24-го, — в Перми с командой Финляндии.

«День в день с игрой сборной наш клуб проводит очередной матч Евролиги, поэтому особого пространства для манёвра нет. К тому же травмирован Михаил Кулагин, пропустил Матч звёзд Единой лиги ВТБ и пока не тренируется из-за повреждения Нандо де Коло, до сих пор полностью не восстановился Кори Хиггинс. Изначально мы планировали делегировать в сборную одного „большого“ и одного „маленького“, но ситуация с травмами заставила изменить фамилии в списке кандидатов. В итоге в сборную поедут Андрей Воронцевич и Александр Хоменко, игрок нашей „молодёжки“.

Что касается матча с финнами, то наверняка сможем делегировать больше наших игроков, календарь позволяет", — цитирует Ватутина «Р-Спорт».