Ургант: лучший баскетболист мира — Путин, в НБА — Леброн

Известный российский телеведущий Иван Ургант, который является баскетбольным болельщиком, назвал сильнейших игроков в этом виде спорта в мире и в НБА.

«Лучший баскетболист мира — Владимир Путин, в НБА — не знаю. Сложно сказать. Наверное, Леброн Джеймс. По степени влияния и выстраиванию игры вокруг конкретного человека в конкретной команде, невзирая на наличие тренера, хозяина команды и всего, конечно, это Леброн Джеймс. Он самый влиятельный игрок в мире.



Я всё жду, когда он купит команду и станет первым играющим владельцем команды НБА, хотя бы акционером. И следующий этап — когда с ним будет играть его сын. А следующий этап — когда выйдет играть его внук. Он хочет побить все рекорды», — сказал Ургант в эфире передачи Владимира Гомельского «Gomelsky On Air».