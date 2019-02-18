Базаревич: решили дать молодым ребятам почувствовать атмосферу сборной

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал решение вызвать в состав национальной команды молодых игроков.



«С каждым «окном» у нас появляются разные проблемы, все больше и больше. Как и в феврале прошлого года, у нас много травм — Карасев, Валиев, неплохо проявлявший себя Трушкин… Поэтому сейчас мы решили вызвать молодых ребят — и заодно дать им почувствовать атмосферу сборной.



Конечно, тяжело, когда в такие короткие сроки нужно еще и обучать новых игроков. Но, несмотря на это, первая тренировка была неплохой. Поэтому будем смотреть на вещи с оптимизмом. Сезон в разгаре, все приехали в хорошей, в целом, физической форме. Единственное, что меня волнует — многие «большие» не совсем в игровом тонусе», — цитирует Базаревича официальный сатй РФБ.