Гарнетт: первый, кто забил бы на ОИ-2000 через Яо Мина, получил бы $ 1 млн

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Кевин Гарнетт рассказал, что на Олимпийских играх 2000 года игроки сборной США заключили пари, кто первым сможет забить сверху через Яо Мина.



«Мало кто знает, но в сборной США был спор относительно Яо Мина. Первый, кто забьёт сверху через него, получал $ 1 млн. Никто из нас так и не смог этого сделать. Все пытались забить через него, но либо натыкались на блокшот, либо промахивались.



Когда Винс Картер смог забить через Фредерика Вейса, я решил, что он выиграл $ 1 млн. Только потом понял, что, разумеется, это был не Яо Мин. Я толкнул Винса, и если посмотрите запись момента, то увидите, что он чуть не ударил меня по лицу. Разумеется, это было случайно», — приводит слова Кевина Гарнетта USA Today.