В Швейцарии прошла жеребьевка Кубка мира-2019 по баскетболу 3х3, сообщает официальный сайт РФБ. Это будет 6-й по счету турнир с участием сильнейших сборных мира, который пройдет 18-23 июня в Амстердаме. На данный момент известны 17 из 20 участников как у мужчин, так и у женщин. По три последние путевки будут разыграны в квалификации, которая пройдет 4-5 мая в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).



Мужская сборная России попала в группу В, где встретится с командами Монголии, Украины, Эстонии и сборной, занявшей первое место в квалификации.



Женская сборная России сыграет на групповом этапе с Украиной, Индонезией, Италией и сборной, которая станет третьей по итогам квалификации.



Мужчины



Группа А: Сербия, США, Нидерланды, Турция, Южная Корея.

Группа В: Россия, Монголия, Украина, Эстония, 1-е место в квалификации.

Группа С: Словения, Китай, Литва, Катар, 2-е место в квалификации.

Группа D: Япония, Латвия, Бразилия, Польша, 3-е место в квалификации.



Женщины



Группа А: Китай, Нидерланды, Венгрия, Латвия, Туркмения.

Группа В: Франция, Япония, Андорра, Швейцария, 1-е место в квалификации.

Группа С: Монголия, Румыния, Иран, Чехия, 2-е место в квалификации.

Группа D: Россия, Украина, Индонезия, Италия, 3-е место в квалификации.