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Игуодала сменил Джеймса на посту вице-президента ассоциации игроков

Игуодала сменил Джеймса на посту вице-президента ассоциации игроков
Баскетбол / НБА

Национальная баскетбольная ассоциация игроков избрала форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодалу первым вице-президентом, сообщает ESPN.

Ранее первым вице-президентом в течение четырёх лет был лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Его срок пребывания на этом посту истёк.

Вице-президентами в исполнительный комитет были избраны защитник «Милуоки Бакс» Малколм Брогдон, форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун и центровой «Шарлотт Хорнетс» Бисмак Бийомбо. Они сменили форварда Кармело Энтони, разыгрывающего «Уорриорз» Стивена Карри и Игуодалу.

Президентом Национальной баскетбольной ассоциации игроков является защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол. Должность исполнительного директора организации занимает Мишель Робертс.

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