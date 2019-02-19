Дж. Роуз: Леброн должен играть на уровне MVP, чтобы «Лейкерс» вышли в плей-офф

Бывший игрок НБА Джейлен Роуз считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» будет очень сложно пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

«Леброн должен доминировать на уровне MVP. Конечно, можно вспомнить о результатах команды до того, как он получил травму на Рождество, но не нужно забывать о лёгком календаре. В течение последних месяцев сезона у «Лейкерс» будет одно из сложнейших расписаний в лиге.

Ещё им нужно избежать травм. Как насчёт того, что сейчас из-за повреждения не может играть Лонзо Болл? Он им понадобится, если они хотят выйти в плей-офф», — сказал Роуз в эфире телеканала ESPN.

«Лос-Анджелес» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийская команда одержала 28 побед и потерпела 29 поражений.