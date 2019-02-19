Харден: вынужден набирать много очков, чтобы «Хьюстон» выигрывал матчи

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден отметил, что его серия из 31 матча с 30 и более набранными очками — вынужденная мера.

«Безусловно, моя серия — это потрясающе. Но я вынужден делать это из-за ситуации, в которой находится наша команда. Мы столкнулись с многочисленными травмами, игроки то уходят, то приходят. Из-за этого и началась моя серия. Теперь людям просто нравится говорить о ней. Но я на этом не сконцентрирован. Мне приходится играть таким образом, чтобы мы выигрывали матчи», — приводит слова Хардена ESPN.

Во время серии Джеймса «Хьюстон» одержал 21 победу и потерпел 10 поражений. Сейчас техасский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче регулярного чемпионата «Рокетс» на выезде сыграют с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоится 22 февраля и начнётся в 6:30 мск.