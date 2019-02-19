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Колобков: потенциально сборная России — очень сильная команда

Колобков: потенциально сборная России — очень сильная команда
Баскетбол / Сборные

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о сборной страны по баскетболу.

«В команде много молодых ребят, которых впервые позвали в сборную. Думаю, это будущее нашего баскетбола. Они дышат в спину опытным игрокам. Но я рад, что есть и те, кто давно играет, — и Фридзон, и Воронцевич, и Кулагин.

Потенциально это очень сильная команда. Базаревич ставит им ту игру, в какую сам играл — быстро, интересно, умно. Надеюсь, что он сможет за короткий период создать из, по сути, новой команды, конкурентную. Надеюсь на его тренерское мастерство.

А на чемпионате мира, если не будет проблем с составом — выздоровеют Карасёв, Швед, младший Кулагин восстановится, приедет Мозгов, — то команда ещё и усилится», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Министр спорта РФ: если бы не фехтование, стал бы баскетболистом
У сборной России на кону два главных матча отбора. На тренировку команды пришли Павел Колобков и Андрей Кириленко.
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