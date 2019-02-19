Колобков: потенциально сборная России — очень сильная команда

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о сборной страны по баскетболу.

«В команде много молодых ребят, которых впервые позвали в сборную. Думаю, это будущее нашего баскетбола. Они дышат в спину опытным игрокам. Но я рад, что есть и те, кто давно играет, — и Фридзон, и Воронцевич, и Кулагин.

Потенциально это очень сильная команда. Базаревич ставит им ту игру, в какую сам играл — быстро, интересно, умно. Надеюсь, что он сможет за короткий период создать из, по сути, новой команды, конкурентную. Надеюсь на его тренерское мастерство.

А на чемпионате мира, если не будет проблем с составом — выздоровеют Карасёв, Швед, младший Кулагин восстановится, приедет Мозгов, — то команда ещё и усилится», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.