Представители «Пеликанс» допускают, что Дэвис больше не сыграет в этом сезоне

Всё больше представителей «Нью-Орлеан Пеликанс» считают, что форвард Энтони Дэвис больше не выйдет на паркет в составе команды, сообщает The Advocate.

В домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Оклахома-Сити Тандер» (131:122) Дэвис получил травму плеча. Не дождавшись финальной сирены, 25-летний игрок покинул арену в сопровождении агента Рича Пола. Позже стало известно, что из-за повреждения Энтони может пропустить несколько недель, однако форвард принял участие в Матче звёзд, который состоялся спустя три дня после встречи с «Тандер».

Напомним, в конце января Дэвис попросил руководство «Нью-Орлеана» об обмене. Его контракт с клубом из штата Луизиана закончится летом 2020 года.