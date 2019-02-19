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Кириленко заявил, что Мозгов не планирует завершать карьеру в сборной России

Кириленко заявил, что Мозгов не планирует завершать карьеру в сборной России
Баскетбол / Сборные

По словам президента РФБ Андрея Кириленко, центровой клуба НБА «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов продолжит выступать в национальной команде России.

«С Тимофеем мы находимся постоянно на связи, главное наше желание, чтобы он скорее полностью восстановился и помог сборной в этом году на Кубке мира, если мы туда успешно квалифицируемся. Я от него не слышал новостей, что он закончил выступать за национальную команду и не хочет приезжать.

Мозгов не играет, у него травма, и в этом плане у него сложный сезон в НБА. У Тимофея нет нормальной игровой практики, поэтому очень хочу, чтобы к лету, когда у нас будут сборы, он подошёл в нормальной форме», — сказал Кириленко ТАСС.

В нынешнем сезоне 32-летний Мозгов из-за травмы не провёл за «Орландо» ни одной игры.

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