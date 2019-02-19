Самые яркие эмоции с Матча звёзд Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ опубликовала видеоролик, посвящённый самым ярким эмоциям на Матче всех звёзд лиги, который прошёл 17 февраля в Москве.

В матче «Звёзды Мира» обыграли «Звёзд России» со счётом 118:115.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Отметим, что самым ценным игроком матча стал Серхио Родригес из «Звёзд Мира», набравший 20 очков и отдавший 5 результативных передач. В составе «Звёзд России» отличились Андрей Воронцевич, набравший 30 очков, Никита Курбанов, на счету которого дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов, и Дмитрий Кулагин, собравший дабл-дабл из 13 очков и 10 передач.

Как стало известно «Чемпионату», следующий Матч звёзд Единой лиги ВТБ может пройти в Казани.