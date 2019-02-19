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Экс-защитник «Локомотива-Кубань» Дилэйни рассчитывает вернуться в НБА

Экс-защитник «Локомотива-Кубань» Дилэйни рассчитывает вернуться в НБА
Баскетбол / НБА

Защитник Малкольм Дилэйни завершил выступления за китайскую команду «Гуандун Саузерн Тайгерс», в составе которой он начинал сезон. После истечения контракта американец намерен покинуть чемпионат Китая по баскетболу.

У Малкольма есть предложения от трёх команд из Европы, но сам игрок надеется получить предложение из НБА, сообщает Eurohoops. Отметим, что дедлайн подписания новых игроков для клубов Евролиги наступит 28 февраля.

Средняя статистика Дилэйни в чемпионате Китая составляла 19,4 очка, 6,1 передачи и 5,6 подбора за игру. Перед отъездом в Поднебесную он защищал цвета «Атланты Хоукс», которая была его первой командой в НБА. До выступлений за «Ястребов» Дилэйни играл в Европе, в том числе проведя два года в «Локомотиве-Кубань».

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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