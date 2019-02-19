Американский форвард Майкл Бизли продолжит карьеру в Китае, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Баскетболист подпишет контракт с командой «Гуандунг Саузерн Тайгерс». Соглашение будет рассчитано на два месяца.

У Бизли уже есть опыт выступлений в Китайской баскетбольной ассоциации. Там он выступал в составе «Шанхай Шаркс» и «Шаньдун Голден Старз», но неизменно возвращался в НБА.

Нынешний сезон он также начинал в НБА. В майке «Лос-Анджелес Лейкерс» он принял участие в 26 матчах, набирая 7,0 очка, собирая 2,3 подбора и совершая 1,0 передачи за 10,7 минуты игрового времени. После Бизли был выменян в «Лос-Анджелес Клипперс», однако практически сразу его отчислили из состава новой команды.