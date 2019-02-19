Лиллард: не готов продать себя за титул

Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард признался, что не готов покинуть команду из Орегона только из-за желания побороться за титул чемпиона.

«Не хочу воспринимать своё положение как должное. Ведь могло быть и хуже, могло случиться так, что меня бы не ценили. Очевидно, что все мы играем ради титула. Я хочу завоевать титул, соревнуюсь ради титула. Однако понимаю, что есть и много других вещей.

Хочу завоевать титул, но есть более важные вещи. Можно сказать, я не готов продать себя за титул", — приводит слова Лилларда Clutch Points.

28-летний Лиллард был выбран «Портлендом» под шестым номером на драфте 2012 года. Всю профессиональную карьеру защитник провёл в составе команды из Орегона.