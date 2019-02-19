Победный бросок Перри — лучший момент Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ

Официальный канал Единой лиги ВТБ опубликовал видео, в котором представлено пять лучших моментов Матча всех звёзд турнира.

Третье место досталось дуэту в лице Д'Анджело Харрисона и Рашада Келли. Первый отдал передачу с отскоком от паркета, а второй вколотил данк в кольцо команды звёзд России. Второе место также у сборной звёзд мира. Защитник ЦСКА Серхио Родригес отдал передачу напарнику по команде, Кайлу Хайнсу, и тот забил эффектный данк.

Лучшим же моментом матча была признана победная трёха в исполнении защитника «Нижнего Новгорода» Кендрика Перри, которая принесла звёздам мира победу со счётом 118:115.

Лучшие моменты Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.