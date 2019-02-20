Стивен Карри: Джеймс Харден не хочет так часто брать инициативу в свои руки

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри рассказал о беседе с атакующим защитником «Хьюстон Рокетс» Джеймсом Харденом относительно его серии из 31 матча, в каждом из которых он набирал как минимум по 30 очков.



«Недавно я сказал Хардену, что его достижения заслуживают уважения. Первое, что он произнёс в ответ, было: «Да, это здорово, но я был предпочёл играть по-другому и не так часто брать инициативу в свои руки». Однако многим нравится нынешний стиль Джеймса и система «Хьюстона», в которой все знают свои роли и показывают красивый баскетбол», – приводит слова Карри ESPN.



На этом отрезке Харден набирает по 41,5 очка в среднем за игру, выполняя по 27,3 броска за матч.



Более продолжительная серия встреч с как минимум 30 набранными очками в истории НБА была только у Уилта Чемберлена.

Харден: вынужден набирать много очков, чтобы «Хьюстон» выигрывал матчи