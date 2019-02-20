Капела вернётся в строй в матче с «Лейкерс»

Стартовый центровой «Хьюстон Рокетс» Клинт Капела и вернётся в строй в ближайшем матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» сообщает ESPN. Он уже возобновил тренировки с командой, во время которых выполняет различные упражнения и играет один на один. Центровой пропустил 15 встреч из-за операции по поводу повреждения связки большого пальца правой руки.



В нынешнем сезоне 24-летний Капела набирает по 17,6 очка, совершает по 12,6 подбора и ставит по 1,8 блок-шота 34 минуты в среднем за игру.



В текущем регулярном чемпионате «Хьюстон» выиграл 15 из 23 матчей, в которых одновременно выходили на площадку разыгрывающий Крис Пол, атакующий защитник Джеймс Харден и Капела. Общее соотношение побед и поражений «Рокетс» на данный момент составляет 33-24.

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