Харден: не могу сравнивать себя с Чемберленом, он был на другом уровне

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден отреагировал на аналогии с бывшей звездой НБА Уилтом Чемберленом, возникшие в связи с его серией из 31 матча, в каждом из которых он набирал как минимум 30 очков.



«Я не могу сравнивать себя с Чемберленом. Он был на другом уровне», – приводит слова Карри ESPN.



Выступавший на позиции центрового Чемберлен имеет в активе рекордную для НБА серию из 65 встреч с как минимум 30 набранными очками. Он единственный, чьё достижение превосходит нынешний результат Хардена. Кроме того, Чемберлену принадлежит рекорд результативности в одной игре в 100 очков. Также он дважды становился чемпионом НБА и четыре раза получал звание самого ценного игрока сезона. Харден пока не завоёвывал титулов и однажды признавался MVP.

Стивен Карри: Джеймс Харден не хочет так часто брать инициативу в свои руки