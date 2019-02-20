Глен Дэвис заплатил $ 15 тыс., чтобы избежать тюремного заключения

Бывший игрок НБА Глен Дэвис согласился заплатить штраф в размере $ 15 тыс., чтобы избежать тюремного заключения за хранение и распространение наркотиков, сообщает ESPN.



В феврале прошлого года Дэвис был арестован в одной из гостиниц Мэрилэнда со 126 граммами марихуаны и чемоданчиком, содержавшим $ 92 тыс. Ему были предъявлены обвинения по семи статьям, а максимальный срок заключения мог составить до пяти лет. После уплаты штрафа все обвинения были сняты.



В том же 2018 году Дэвис также был задержан за нападение и драку около калифорнийского ночного клуба.



33-летний экс-форвард провёл в НБА восемь сезонов и становился чемпионом в составе «Бостон Селтикс» в сезоне-2007/08. Он завершил карьеру в лиге в 2015 году.