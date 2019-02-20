Джоэл Эмбиид: лучший игрок всех времён не Майкл Джордан, а Уилт Чемберлен

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказал оригинальное мнение в дискуссии о том, кто является лучшим баскетболистом в истории игры.



«Майкл Джордан не является величайшим игроком всех времён. Ведь есть Уилт Чемберлен. Ему принадлежат все рекорды. И они никогда не будут побиты. Не думаю, что кто-то ещё сможет набрать 100 очков за матч. Поэтому лучший баскетболист в истории – это Чемберлен», – приводит слова Эмбиида The Ringer.



Чемберлен дважды становился чемпионом НБА, четыре раза был признан самым ценным игроком сезона и семь раз оказывался самым результативным в сезоне. В активе Джордана шесть чемпионских титулов, пять трофеев MVP и 10 званий лучшего бомбардира. Средняя результативность обоих игроков составляет 30,1 очка.

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