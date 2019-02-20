Гриффин: хочу однажды принять участие в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд НБА

Мощный форвард «Детройт Пистонс» Блэйк Гриффин рассказал об одной из целей, которые ставит перед собой.



«Я хочу однажды принять участие в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд НБА. Но перед этим мне ещё нужно немного поднять реализацию бросков из-за дуги», – приводит слова Гриффина Clutch Points.



В нынешнем сезоне Гриффин отправляет в цель 36,5% дальних бросков, выполняя по 6,8 попытки за игру. Оба этих показателя являются лучшими в его карьере. При этом за первые четыре сезона в НБА он никогда не реализовывал более 29,2% трёхочковых и в сумме выполнил в три раза меньше бросков из-за дуги, чем за 54 матча текущего регулярного чемпионата.



Ранее Гриффин выигрывал конкурс данков на Матче звёзд НБА. При этом ни один игрок в истории не становился победителем и конкурса данков, и конкурса трёхочковых.