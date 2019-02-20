Уэстбрук: если бы Харден и Дюрант не ушли, «Оклахома-Сити» был бы проблемой

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук предположил, чего могла бы добиться команда, если бы сохранила лидеров после сезона-2011/12.



«Мы вышли в финал, когда нам с Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом было по 23 года. Если бы они не ушли, то вместе мы бы стали проблемой для любого соперника, вне всяких сомнений. Мы сами однажды говорили об этом, а остальные обсуждают такую возможность постоянно», – приводит слова Уэстбрука Clutchpoints.



Харден покинул «Оклахома-Сити» в качестве свободного агента в 2012 году, перейдя в «Хьюстон Рокетс». В 2016 году также как свободный агент перешёл в «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант. После 2012 года каждый из трио по разу получил звание MVP сезона.

Харден: не могу сравнивать себя с Чемберленом, он был на другом уровне