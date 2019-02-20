Дэвиса не интересует «Бостон» как долгосрочный вариант продолжения карьеры

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис не рассматривает «Бостон Селтикс» как долгосрочный вариант продолжения карьеры. Об этом сообщает инсайдер Шэмса Чарании из Stadium.

Ранее Энтони говорил следующее: «Я никогда не говорил, что «Бостон» не входит в список команд, за которые мне бы хотелось выступать».

Напомним, перед дедлайном руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» активно пыталось заполучить Дэвиса, предлагая за него целый ряд талантливых игроков. Попытки калифорнийцев не увенчались успехом. Что касается «Бостон Селтикс», то руководство команды из Массачусетса намерено получить Энтони в межсезонье.



В нынешнем сезоне Энтони Дэвис принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего игрока составляют 28,1 очка, 12,9 подбора, 4,2 передачи, 2,5 блок-шота и 1,6 перехвата за 36,0 минуты.