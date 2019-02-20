Определены соперники молодёжной сборной России по баскетболу на Кубке мира—2019

Сегодня, 20 февраля, в Греции состоялась жеребьёвка Кубка мира среди мужских сборных команд до 19 лет. По его итогам сборная России на групповом этапе соревнования встретится со сборными Греции, Аргентины и Филиппин. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.



Полные результаты жеребьёвки выглядят следующим образом:

группа А – Сенегал, США, Новая Зеландия, Литва;

группа В – Мали, Австралия, Канада, Латвия;

группа С – Аргентина, Греция, Филиппины, Россия;

группа D – Китай, Пуэрто-Рико, Франция, Сербия.



Кубок мира среди молодёжных команд пройдёт в греческом Ираклионе с 29 июня по 7 июля. Матчи группового этапа состоятся 29, 30 июня и 2 июля. В плей-офф выходят все 16 участников. Соперником россиян в первом раунде станет представитель группы D. Матчи 1/8 финала пройдут 3 июля, четвертьфиналы – 5 июля, полуфиналы – 6 июля, финал и матчи за все остальные места – 7 июля.