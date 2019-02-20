В случае ухода «Реала» АСВ может остаться без телевизионного контракта

Компания Movistar может расторгнуть телевизионный контракт с чемпионатом Испании в случае, если мадридский «Реал» покинет чемпионат, сообщает Eurohoops. Причина заключается в том, что за мадридским клубом наблюдает 55% общей аудитории чемпионата.



Напомним, что «Реал» рассматривает возможность выхода из национальной лиги АСВ в случае, если судьи официально не признают, что допустили критическую ошибку в концовке финального матча Кубка короля Испании с «Барселоной».



За 1,2 секунды до конца овертайма при счёте 93:92 в пользу «Реала» рефери в результате анализа видеоповтора засчитали попадание после броска центрового «Барселоны» Анте Томича, несмотря на то что он был накрыт мощным форвардом соперника Энтони Рэндольфом. По мнению арбитров, Рэндольф дотронулся до мяча уже после того, как тот коснулся поверхности щита, а в таком случае по правилам баскетбола фиксируется попадание.



Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 94:93.