«Нью-Йорк» подписал контракт с Джоном Дженкинсом

«Нью-Йорк Никс» подписал контракт с защитником Джоном Дженкинсом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Соглашение рассчитано на два сезона, второй сезон будет зависеть от опции команды.



Напомним, что «Нью-Йорк Никс» подписал с Дженкинсом десятидневный контракт 10 февраля. За это время Дженкинс принял участие в 2 матчах, в среднем набирая 10,5 очка и совершая 2,5 подбора в среднем за 17 минут и 29 секунд игрового времени.



Дженкинс начинал сезон в «Вашингтон Уизардс», но сыграл в их составе всего в четырёх встречах, набирая 1,5 очка за 3 минуты и 5 секунд игрового времени. Стоит отметить, что Дженкинс уже пробовал свои силы в «Нью-Йорк Никс» перед началом сезона, однако по истечении соглашения, рассчитанного на тренировочный лагерь, в команде отказались от его услуг и продления контракта.