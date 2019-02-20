Родерик Одом выбыл на шесть месяцев из-за травмы

Форвард «Нижнего Новгорода» Родерик Одом не сможет помочь команде до конца сезона, сообщает официальный сайт нижегородцев. По ходу сезона его беспокоила травма плеча. На данный момент Одом проходит лечение и реабилитацию в Соединённых Штатах Америки. Восстановление займёт около шести месяцев.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Родерик Одом принял уачстие в семи матчах, в которых в среднем набирал 6,9 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 0,4 результативной передачи в среднем за 20 минут и 39 секунд игрового времени.



Одом подписал контракт с «Нижним Новгородом» в июле 2018 года. Одом провёл прошлый сезон в «Леваллуа», набирая 8,7 очка и совершая 4,5 подбора за игру в чемпионате Франции.