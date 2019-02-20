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Родерик Одом выбыл на шесть месяцев из-за травмы

Родерик Одом выбыл на шесть месяцев из-за травмы
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Форвард «Нижнего Новгорода» Родерик Одом не сможет помочь команде до конца сезона, сообщает официальный сайт нижегородцев. По ходу сезона его беспокоила травма плеча. На данный момент Одом проходит лечение и реабилитацию в Соединённых Штатах Америки. Восстановление займёт около шести месяцев.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Родерик Одом принял уачстие в семи матчах, в которых в среднем набирал 6,9 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 0,4 результативной передачи в среднем за 20 минут и 39 секунд игрового времени.

Одом подписал контракт с «Нижним Новгородом» в июле 2018 года. Одом провёл прошлый сезон в «Леваллуа», набирая 8,7 очка и совершая 4,5 подбора за игру в чемпионате Франции.

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