Итудис: «Гран-Канария» никогда не сдаётся

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча подопечных с «Гран-Канарией».



«Гран-Канария» – команда, которая никогда не сдаётся, сражается в каждом матче. Они быстры, любят убегать в контратаки. Их игра зависит от быстрых защитников, таких как Ханна и Строберри, но и «большие» канарцев умелые, могут использовать созидательные действия одноклубников.



Следует отметить, что «Гран-Канария» приезжает в другой ситуации по сравнению со всеми предыдущими турами. Против других команд они играли в середине тяжелого расписания. Сейчас они прилетают в Москву после длительного перерыва, который можно было использовать на отдых и подготовку к данной отдельной встрече. Нужно помнить об этом и готовиться к сражению», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.