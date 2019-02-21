Дюрант, скорее всего, покинет «Голден Стэйт», если выиграет титул в этом сезоне

Вероятность ухода форварда Кевина Дюранта из «Голден Стэйт Уорриорз» будет намного выше, если клуб из Окленда станет чемпионом в нынешнем сезоне, сообщает журналист BlackSportsOnline Роберт Литтал на своей странице в «Твиттере».

Контракт Дюранта с «Уорриорз» рассчитан до 30 июня 2019 года. У 30-летнего форварда есть опция продления на один сезон, но ожидается, что он откажется от неё, чтобы заключить долгосрочное соглашение.

Предстоящим летом неограниченно свободными агентами станут также защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон и центровой Демаркус Казинс.

В этом сезоне Кевин набирает 27,6 очка, собирает 7,0 подбора, отдаёт 5,9 передачи, а также совершает 1,1 блок-шота и 0,8 перехвата за 35,4 минуты в среднем за игру.