Дж. Роуз: нет никаких шансов, что Ирвинг, Кавай или Дюрант перейдут в «Лейкерс»

Бывший игрок НБА Джейлен Роуз считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» предстоящим летом не сможет договориться о подписании контракта с разыгрывающим «Бостон Селтикс» Кайри Ирвингом, лидером «Торонто Рэпторс» Каваем Леонардом или форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Кевином Дюрантом. Все три игрока 1 июля станут неограниченно свободными агентами.

«Нет никаких шансов, что Ирвинг присоединится к «Лейкерс». Если он запросил обмен из «Кливленда», чтобы не играть с Леброном, вряд ли он перейдёт к нему теперь. Кайри покинет «Бостон» только ради «Нью-Йорка».

Кавай? Тоже никаких шансов. Он дал понять, что не хочет быть в тени Джеймса. Он проводит потрясающий сезон в «Торонто». У него есть хорошая возможность выиграть титул в этом году. Если Леонард уйдёт из «Рэпторс», то подпишет соглашение с «Клипперс».

Что касается Дюранта, то я не считаю, что он решит продолжить карьеру в «Лейкерс». Кевин покинул «Оклахома-Сити» и Уэстбрука, чтобы перейти в команду, которая одержала 73 победы в регулярном чемпионате. Думаете, он присоединится к Леброну в его 17-й сезон?

У Энтони Дэвиса хорошие шансы перейти в «Лейкерс», но проблема в том, что он не контролирует ситуацию. Скорее всего, его обменяют в другой клуб, а уже через год он сможет подписать контракт с командой Джеймса», — сказал Роуз в эфире телеканала ESPN.