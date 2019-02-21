Б. Браун: такое чувство, что в этом сезоне я тренирую уже третью команду

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун отметил большие изменения в составе команды, произошедшие в нынешней кампании.

«У меня такое чувство, что в этом сезоне я тренирую уже третью команду», — приводит слова 58-летнего специалиста Washington Post.

В ноябре 2018 года «Филадельфия» выменяла у «Миннесоты Тимбервулвз» защитника Джимми Батлера, а в начале февраля заполучила форварда Тобиаса Харриса, заключив сделку с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Сиксерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из штата Пенсильвания одержал 37 побед и потерпел 21 поражение.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» на своей площадке сыграет с «Майами Хит». Встреча состоится 22 февраля и начнётся в 3:00 мск.