Карлайл — об игре Дирка на Матче звёзд: лучшие 90 секунд баскетбола в моей жизни

Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл оценил выступление ветерана команды Дирка Новицки на минувшем Матче звёзд в Шарлотт.

После выхода на площадку Дирк за короткое время реализовал три подряд броска из-за дуги.

«Сенсационно. Лучшие 90 секунд баскетбола в моей жизни. Богом клянусь. Это было великолепно. Просто великолепно. Это олицетворяет карьеру Новицки. Безупречная игра. Безупречный бросок. Он вышел на паркет. Он ушёл с паркета. До свидания», — приводит слова Карлайла журналист Дуэйн Прайс на своей странице в «Твиттере».

Победу в Матче звёзд одержала команда лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, обыгравшая команду форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо со счётом 178:164. Дирк играл в команде греческого баскетболиста.