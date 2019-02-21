Джеймс: активировал новый уровень интенсивности для попадания в плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс планирует играть более интенсивно в оставшихся матчах нынешнего регулярного чемпионата.

«Активировал новый уровень интенсивности для попадания в плей-офф. Конечно, мы хотели, чтобы команда выступила успешно, когда я отсутствовал, но нам это не удалось. Буду играть немного иначе на более ранней стадии сезона, чем в предыдущие годы.

Наша цель — выйти в плей-офф. Это наша работа. Так было в начале сезона, так есть и сейчас. Команда делает всё возможное, чтобы её достичь», — приводит слова 34-летнего баскетболиста ESPN.

В нынешнем сезона средние показатели Леброна составляют 26,8 очка, 8,6 подбора, 7,6 передачи, 1,3 перехвата и 0,6 блок-шота за 34,9 минуты.

«Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.