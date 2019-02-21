Платунов: равняюсь на Брайнта и Ирвинга, «Лейкерс» — любимый клуб после «Пармы»

21-летний разыгрывающий «Пармы» Александр Платунов поделился эмоциями от вызова в сборную, за которую он дебютирует в сегодняшней игре России с Болгарией.

«До Кубка России ко мне не было никакого внимания. Да, я играл в Единой лиге, но не показывал выдающейся статистики, где-то стеснялся брать инициативу на себя. Но когда я получил звание MVP финала Кубка России, ко мне стали обращаться СМИ, вызвали в сборную. Честно, не ожидал, что всё будет так стремительно. При этом вызов в сборную расцениваю как аванс. Мне надо ещё много работать, чтобы быть среди лучших российских игроков.

На кого из знаменитых баскетболистов равняюсь? Люблю Коби Брайнта и Кайри Ирвинга. Стараюсь взять какие-то элементы у них, но всё равно пытаюсь находить какие-то свои фишки. У меня есть подписка на НБА. Очень активно смотрю хайлайты. Иногда удается посмотреть матчи целиком. Больше всего слежу за «Лейкерс». Пожалуй, это моя любимая команда после «Пармы», — сказал Платунов.