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Тренер команды университета Сиракьюз насмерть сбил человека на трассе

Тренер команды университета Сиракьюз насмерть сбил человека на трассе
Баскетбол

Главный тренер мужской баскетбольной команды университета Сиракьюз Джим Бойхейм насмерть сбил человека, выходившего из машины на автостраде номер 690, сообщает официальный сайт университета.

51-летний Хорхе Хименес находился в автомобиле с четырьмя другими пассажирами, их автомобиль врезался в ограждение. После этого пострадавшие покинули автомобиль и отправились вперёд по шоссе. Водитель встречной машины заметил аварию и попробовал избежать столкновения. В итоге Бойхейм совершил наезд на Хименеса. Хименес от полученных травм скончался.

Прибывшая полиция провела тесты на алкоголь, которые показали отсутствтие следов этилового спирта в крови 74-летнего тренера. Расследование инцидента продолжается.

Источник: Сиракьюз Сообщить об ошибке
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